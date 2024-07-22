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Бензема назвал главного фаворита на Золотой мяч 2024

Француз отметил прогресс бразильского вингера.
Сегодня, 08:55
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Иттихад Карим Бензема поделился мнением о главном претенденте на Золотой мяч-2024.

По словам француза, который выигрывал главную индивидуальную награду в 2022 году, сейчас приз должен получить вингер Реала Винисиус Жуниор.

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"Винисиус заслуживает Золотой мяч после такого сезона – и не только за то, что он сделал в этом году, но и за предыдущий год, за его умение обращаться с мячом. Он совершенный футболист", - приводит слова Бензема Marca.

Ранее на ISPORT назвали главного фаворита на Золотой мяч.

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