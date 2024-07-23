Определилась судьба Де Брюйне в Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу вероятного ухода из команды полузащитника Кевина Де Брюйне.

Специалист заявил, что бельгийский игрок останется в стане английского клуба.

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"Кевин не уйдет. Если кто-то уйдет, то мы поговорим об этом. Конечно, до последнего дня у нас есть шансы сделать трансферы, я не исключаю возможности появления новых игроков, но я думаю, что вероятность того, что у нас будет тот же состав, составляет 85-90%", - приводит слова тренера Daily Mail.

Де Брюйне выступает за Сити с 2015 года. За это время он провел 382 матча, в которых забил 102 гола и сделал 170 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Холанд сенсационно изъявил желание покинуть Манчестер Сити.

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