Холанд сенсационно изъявил желание покинуть Манчестер Сити

Норвежец выбрал клуб, в который хочет перейти.

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

Как сообщает Caughtoffside, 23-летний футболист изъявил желание перейти в мадридский Реал.

Норвежский игрок намерен доработать контракт с Манчестер Сити, который истекает летом 2027 года. Затем он на правах свободного агента перейдет в Реал.

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Отмечается, что Эрлинг хочет уйти из английского клуба, ведь Хосеп Гвардиола, вероятно, больше не будет тренировать англичан после предстоящего сезона.

В прошлом сезоне Холанд провел 45 матчей за Сити, в которых забил 35 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее была названа сумма, за которую Реал готов продать Лунина.

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