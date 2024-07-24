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ПСЖ пытается перехватить у Баварии талантливого вингера

Парижане предложили Ренн больше немцев.
Сегодня, 17:10
Дезире Дуэ / Getty Images
Дезире Дуэ / Getty Images

ПСЖ готов перехватить вингера Ренна Дезире Дуэ, пишет Фабрис Хокинс.

По информации журналиста, парижский клуб предложил 60 млн евро за 19-летнего игрока.

Ранее также сообщалось, что на Дуэ претендует Бавария, которая готова выложить лишь 55 млн евро.

В прошлом сезоне Дуэ провел 31 матч, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, кем Болонья заменит Калафиори.

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