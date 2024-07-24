Итальянский топ-клуб вмешался в гонку за Довбика

Трансфер Артема Довбика в Атлетико может сорваться.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, Артем все же не полетел в Мадрид. потому что в нем проявила интерес итальянская Рома.

Конкретики, впрочем, пока нет. «Волки» изучают различные варианты замены для Ромелу Лукаку, одним из которых является Артем, в руководстве клуба ведутся дискуссии.

Отметим, что ранее сообщалось, что Довбик пропустил тренировку Жироны из-за того, что отправился в Мадрид на медосмотр в Атлетико.

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