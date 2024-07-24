На пути в Мадрид: Довбик пропустил тренировку Жироны

Судя по всему, в следующем сезоне украинец будет играть за Атлетико под руководством Диего Симеоне.

Трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика их Жироны в Атлетико приближается к своему осуществлению..

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Алекс Луна, 27-летний украинец пропустил последнюю тренировку каталонского коллектива.

По информации источника, это связано с тем, что Довбик отправился в Мадрид, вероятно, для прохождения медобследования.

🧳 DOVBYK, camino a Madrid, no ha estado presente en la última sesión de entrenamiento.



🔜 El @GironaFC, muy cerca de cerrar dos incorporaciones.



Más en @mundodeportivo. pic.twitter.com/7X5w3i7853 — Alex Luna (@alexlunafut) July 24, 2024

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Напомним, что днем ранее появилась информация, что Атлетико и Жирона согласовали условия перехода Артема Довбика в стан команды Диего Симеоне.

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