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На пути в Мадрид: Довбик пропустил тренировку Жироны

Судя по всему, в следующем сезоне украинец будет играть за Атлетико под руководством Диего Симеоне.
Сегодня, 13:56
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика их Жироны в Атлетико приближается к своему осуществлению..

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Алекс Луна, 27-летний украинец пропустил последнюю тренировку каталонского коллектива.

По информации источника, это связано с тем, что Довбик отправился в Мадрид, вероятно, для прохождения медобследования.

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Напомним, что днем ранее появилась информация, что Атлетико и Жирона согласовали условия перехода Артема Довбика в стан команды Диего Симеоне.

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