iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенфика подтвердила ведение переговоров с Атлетико по Феликсу

Неугомонный форвард стал на шаг ближе к возвращению в Лиссабон.
Сегодня, 08:27
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Бенфика не скрывает того факта, что она ведет переговоры с Атлетико о потенциальном переходе Жоау Феликса.

Об этом сообщил президент лиссабонского клуба Руй Кошта.

"Это продолжающиеся переговоры, и поэтому их не следует обсуждать публично. Это не помогает. Было упомянуто много имен, были упомянуты и другие", - цитирует португальца Relevo.

"Нам нужны хорошие игроки, и если мы сможем найти игроков, которые также знают местность и португальский футбол, это будет преимуществом".

Читай также: Атлетико и Ливерпуль выразили интерес к центрбеку РБ Лейпциг

Ожидается, что Феликс вернется к предсезонным тренировкам в составе Атлетико в конце июля, в результате продолжительного перерыва после Евро-2024. Но его положение в испанской столице остается больной темой.

Форвард открыто заявил об отсутствии интереса в возобновлении карьеры под руководством Диего Симеоне. Несмотря на это, он будет вынужден участвовать в предсезонной подготовке "кольчонерос".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Бенфика Лиссабон жоау феликс

Статьи по теме

ПСЖ может подписать одноклубника Трубина ПСЖ может подписать одноклубника Трубина
Милан усилился капитаном чемпионов Европы Милан усилился капитаном чемпионов Европы
Клуб АПЛ собирается оформить трансфер экс-игрока Челси и Барселоны Клуб АПЛ собирается оформить трансфер экс-игрока Челси и Барселоны
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Сборные11:04
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Бокс10:59
"Обратный отсчет начинается": Тайсон отреагировал на победу Пола
Европа10:40
Эвертон "не приветствует" новые предложения Манчестер Юнайтед по Брантвейту
Бокс10:35
Пол остановил звезду боев на голых кулаках перед поединком с Тайсоном
Европа10:00
Реал готов отпустить Лунина в другой клуб за определенную сумму
Бокс09:55
Бокс: расписание боев
Бокс09:48
Накатани быстро уничтожил претендента на его чемпионский титул
Европа09:34
Невеста подождет: лидер сборной Италии раздавал автографы и фотографировался прямо во время свадьбы
Формула 108:51
Ферстаппен: Некоторым в Ред Булл нужно проснуться - не все понимают нынешнюю ситуацию
Европа08:27
Бенфика подтвердила ведение переговоров с Атлетико по Феликсу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK