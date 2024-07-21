Бенфика подтвердила ведение переговоров с Атлетико по Феликсу

Неугомонный форвард стал на шаг ближе к возвращению в Лиссабон.

Бенфика не скрывает того факта, что она ведет переговоры с Атлетико о потенциальном переходе Жоау Феликса.

Об этом сообщил президент лиссабонского клуба Руй Кошта.

"Это продолжающиеся переговоры, и поэтому их не следует обсуждать публично. Это не помогает. Было упомянуто много имен, были упомянуты и другие", - цитирует португальца Relevo.

"Нам нужны хорошие игроки, и если мы сможем найти игроков, которые также знают местность и португальский футбол, это будет преимуществом".

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Ожидается, что Феликс вернется к предсезонным тренировкам в составе Атлетико в конце июля, в результате продолжительного перерыва после Евро-2024. Но его положение в испанской столице остается больной темой.

Форвард открыто заявил об отсутствии интереса в возобновлении карьеры под руководством Диего Симеоне. Несмотря на это, он будет вынужден участвовать в предсезонной подготовке "кольчонерос".

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