Ветеран Атлетико перешел в турецкий чемпионат

Защитник сборной Черногории Стефан Савич стал игроком Трабзонспора.

Накануне 33-летний ветеран разорвал контракт с мадридским Атлетико и отправился в Турцию.

Так как в момент перехода Савич уже был свободным агентом, сделка не стоила ничего турецкому клубу. А сам защитник подписал трехлетний контракт.

Напомним, что Стефан Савич играл за "матрацников" с 2015 года, проведя 297 матчей за клуб.

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