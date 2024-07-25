Малиновский в шоке: игроки Дженоа спели под открытым небом
Клуб провел конкурс караоке.
Футболисты Дженоа провели совместный вечер, соревнуюясь в караоке.
Пресс-служба клуба опубликовала небольшой ролик с караоке-вечера, который был орагнизован клубом для своих футболистов.
На видео попали моменты с пением хавбека Мортена Торсбю и защитника Стефано Сабелли.
Неизвестно, довелось ли петь Руслану Малиновскому, но украинца можно заметить на видео, где он с большим интересом наблюдает за партнерами.
Ранее также клубы украинских игроков в АПЛ сыграли товарищеские встречи.
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