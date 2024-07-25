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Малиновский в шоке: игроки Дженоа спели под открытым небом

Клуб провел конкурс караоке.
Сегодня, 10:35
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Футболисты Дженоа провели совместный вечер, соревнуюясь в караоке.

Пресс-служба клуба опубликовала небольшой ролик с караоке-вечера, который был орагнизован клубом для своих футболистов.

На видео попали моменты с пением хавбека Мортена Торсбю и защитника Стефано Сабелли.

Неизвестно, довелось ли петь Руслану Малиновскому, но украинца можно заметить на видео, где он с большим интересом наблюдает за партнерами.

Ранее также клубы украинских игроков в АПЛ сыграли товарищеские встречи.

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