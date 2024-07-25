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Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного

Команды украинцев провели товарищеские матчи в США.
Сегодня, 10:01
Борнмут по пенальти уступил Арсеналу / Getty Images
Борнмут по пенальти уступил Арсеналу / Getty Images

Челси в рамках турне по США сыграл товарищеский матч против валлийского Рексема.

Лондонская команда вышла вперед на 35-й минуте усилиями Кристофера Нкунку, но во втором тайме представитель третьего английского дивизиона ответил двумя голами. Тем не менее ближе к концу встречи "синих" от поражения спас Лесли Угочукву.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик не попал в заявку на этот спарринг.

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Челси - Рексем 2:2

Голы: Нкунку, 35, Угочукву, 82 - Болтон, 58, Мэрриотт, 71

Еще в одном товарищеском матче в США представители английской Премьер-лиги Арсенал и Борнмут в основное время игры разошлись миром 1:1, а в серии пенальти победу со счетом 5:4 одержали "канониры".

Украинец Александр Зинченко в составе Арсенала появился на поле на 63-й минуте и свой удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал.

За Борнмут весь матч отыграл Илья Забарный, заработав на 33-й минуте предупреждение.

Арсенал - Борнмут 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Виейра, 18 - Семенио, 73

Ранее сообщалось, что Забарный продлил контракт с Борнмутом.

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