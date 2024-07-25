Франция - Украина: прогноз на полуфинал Евро-2024 U-19 25.07.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в полуфинальном поединке юношеских сборных на чемпионате Европы.

В четверг, 25 июля, юношеские сборные Франции и Украины встретятся в полуфинале Евро-2024 U-19, который проходит в Северной Ирландии.

Французы на пути к этому поединку заняли первое место в квартете с Турцией (2:1), Данией (4:2) и Испанией (2:2). Украинцы вышли в полуфинал со второго места в группе с Северной Ирландией (0:0), Норвегией (0:0) и Италией (3:2).

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Полуфинал Евро-2024 U-19 между Францией и Украиной состоится в Белфасте на стадионе Уиндзор Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на полуфинальный матч Евро-2024 U-19 Франция - Украина

Букмекеры в будущем поединке считают фаворитами французских юношей, отдавая им предпочтение в противостоянии с украинскими сверстниками.

Прогноз букмекеров на матч Франция - Украина

Победа Франции – 1.50

– 1.50 Ничья – 4.55

– 4.55 Победа Украины – 6.60

Коэффициент на то, что обе команды забьют в этом матче, составляет 1.83, а на противоположный результат – 1.90.

Статистика противостояния сборных Франции U-19 и Украины U-19

Всего в своей истории юношеские сборные Франции и Украины провели между собой девять матчей, и на данный момент у них равенство в личных встречах - команды одержали по четыре победы, а один поединок завершился вничью.

Франция U-19 - Украина U-19

4 Победы 4

1 Ничьи 1

12 Голы 10

Отметим, что благодаря выходу в полуфинал чемпионата Европы "сине-желтые" квалифицировались на чемпионат мира-2025 U-20.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция полуфинала Евро-2024 U-19 Франция - Украина.

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