Клуб Малиновского не смог подписать звездного голкипера

Дженоа Руслана Малиновского не смог договориться с Давидом Де Хеа, пишет Sky Sports.

По информации издания, испанский кипер получил три предложения, из которого он решил принять лишь одно - от Дженоа.

Стороны начали переговоры, однако итальянский клуб был вынужден выйти из процесса после того, как испанец озвучил свои требования по зарплате.

Запрашиваемая сумма не была озвучена, однако Дженоа сразу сообщил футболисту, что у них нет таких денег.

Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба с лета прошлого года, проведя последний матч за МЮ в финале Кубка Англии.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед проиграл Арсеналу в товарищеском матче.

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