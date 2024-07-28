Карлтон Коул: Моуринью не хотел, чтобы я получил медаль победителя АПЛ

Бывший нападающий Челси и Вест Хэма Карлтон Коул заявил, что Жозе Моуринью помешал ему получить медаль АПЛ.

По словам английского форварда, португалец специально не выпускал его на поле, так как не хотел, чтобы тот получил медаль.

"Возможность сыграть за первую команду перед 40 000 болельщиков, когда все знают мое имя и желают мне успехов, стала огромным достижением в моей карьере, которое я никогда не забуду. Худший момент был в последнем туре сезона-2005/06.

Мы выиграли чемпионат под руководством Жозе Моуринью, но я не сыграл в последних трех матчах сезона, потому что он не хотел, чтобы я получил медаль победителя Премьер-лиги.

Все, что мне было нужно, – это сыграть в двух матчах, но Жозе не позволил мне этого сделать. Он считал, что я не заслуживаю медали, поэтому в итоге я ее так и не получил", - приводит слова Коула FourFourTwo.

Ранее также игрок МЮ раскритиковал Рэтклиффа за массовые увольнения.

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