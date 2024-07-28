Варан пополнил состав новичка Серии А

Следующие два года чемпион мира 2018 года будет выступать под руководством Сеска Фабрегаса.

Комо на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Рафаэлем Вараном.

Соглашение между сторонами рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

"Я очень рад и воодушевлен этим новым проектом, и мне не терпится приступить к работе и встретиться с командой и моими товарищами по команде", - сказал Варан.

"Сначала мне было интересно узнать, в чем суть проекта, а потом я сразу увидел, что он особенный, отличающийся от всех других, которые мне предлагали, поэтому захотел узнать больше".

"Чем больше я узнавал об этом проекте, тем интереснее он становился, открывая мне другой взгляд на то, чем я хотел заниматься. Как только проект появился, он сразу занял первое место в списке, и нам удалось закрыть сделку. Я очень счастлив".

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Рафаэль Варан достался Комо бесплатно, так как он покинул Манчестер Юнайтед на правах свободного агента по завершению прошедшего сезона.

За три года в Манчестере 31-летний центрбек провел 95 матчей, в которых он отметился двумя голами и одним ассистом. В составе манкунианцев он по разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

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