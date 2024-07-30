В Норвегии могут отменить ВАР, начиная со следующего сезона

Норвежская футбольная ассоциация может отказаться от ВАР, сообщает TV2.

Напомним, что в стране бушуют протесты против системы видеоповторов. Не так давно один из матчей чемпионата пришлось прервать из-за того, что фанаты закидали поле котлетами.

Этот эпизод послужил сигналом для ассоциации, которая предложила болельщикам провести встречу для обсуждения решения проблемы.

В итоге вопрос будет решен на футбольном конгрессе в марте 2025 года, если большинство проголосуют за - систему отменят.

Однако до тех пор в стране будет создана специальная комиссия, состоящая из болельщиков, футболистов и экспертов, которые оценят плюсы и минусы ВАР.

Ранее также сообщалось, что в Ирландии снимут байопик о Рое Кине.

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