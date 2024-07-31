"Я установлю мировой рекорд": Луческу намекнул на свое возвращение в футбол
Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что может возглавить сборную Румынии.
По словам румына, он готов установить мировой рекорд в футболе.
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"Правда, что я общался со Стойкице (технический директор Федерации футбола Румынии – прим.). Мы говорили, думаю, примерно четырежды.
Было бы хорошо убедить Эдварда Йорденеску (экс-тренер сборно - прим.) остаться, но…
Я всегда готов был помочь. Я установлю мировой рекорд. Я не думаю, что найдется человек, который возвращался в сборную после стольких лет", - приводит слова Луческу Fanatic.
Напомним, Мирча тренировал сборную Румынии в 1981-1986 годах – 38 лет назад.
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