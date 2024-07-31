"Я установлю мировой рекорд": Луческу намекнул на свое возвращение в футбол

Румынский специалист тренеровал родную национальную сборную 38 лет назад.

Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что может возглавить сборную Румынии.

По словам румына, он готов установить мировой рекорд в футболе.

Читай также: Фулхэм установил новый клубный рекорд трансфером воспитанника Арсенала

"Правда, что я общался со Стойкице (технический директор Федерации футбола Румынии – прим.). Мы говорили, думаю, примерно четырежды.

Было бы хорошо убедить Эдварда Йорденеску (экс-тренер сборно - прим.) остаться, но…

Я всегда готов был помочь. Я установлю мировой рекорд. Я не думаю, что найдется человек, который возвращался в сборную после стольких лет", - приводит слова Луческу Fanatic.

Напомним, Мирча тренировал сборную Румынии в 1981-1986 годах – 38 лет назад.

Ранее Цитаишвили назвал причину перехода в клуб из Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!