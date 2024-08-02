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Анчелотти назвал причины провала Азара в Реале

Специалист отметил проблемы бельгийца в команде.
Сегодня, 11:00
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался по поводу карьеры Эдена Азара в испанском клубе.

По словам специалиста, бельгиец проигрывал конкуренцию из-за своего желания и травм.

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"Его проблемой, разумеется, стали травмы, а еще ему было тяжело конкурировать с другими игроками. 

Нужно полностью выкладываться на тренировках, когда ты не играешь. Ему было трудно конкурировать, бороться и играть", - приводит слова Анчелотти на подкасте The Obi One.

Напомним, Азар перешел из Челси в Реал в 2019 году за сумму более 100 млн евро.

Ранее Лунин намекнул, где продолжит карьеру.

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