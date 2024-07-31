Анчелотти рассказал о трансферных планах Реала на остаток летнего окна

Больше мадридцы никого не подпишут.

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился планами на остаток трансферного окна.

По словам рулевого «сливочных», пополнений состава ожидать не стоит.

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«Мы не будем никого подписывать. Вальехо вернулся, Алаба выздоравливает.

Думаю, выходных трансферов тоже не будет, потому что никто не хочет уходить», - сказал Анчелотти.

Этим летом испанский гранд подписал только Эндрика и Килиан Мбаппе. Также нацеливались на подписание Лени Йоро, но его перехватил Манчестер Юнайтед.



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