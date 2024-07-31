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Анчелотти рассказал о трансферных планах Реала на остаток летнего окна

Больше мадридцы никого не подпишут.
Сегодня, 12:37
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился планами на остаток трансферного окна.

По словам рулевого «сливочных», пополнений состава ожидать не стоит.

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«Мы не будем никого подписывать. Вальехо вернулся, Алаба выздоравливает.

Думаю, выходных трансферов тоже не будет, потому что никто не хочет уходить», - сказал Анчелотти.

Этим летом испанский гранд подписал только Эндрика и Килиан Мбаппе. Также нацеливались на подписание Лени Йоро, но его перехватил Манчестер Юнайтед.
 

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