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Анчелотти удивил всех на тренировке Реала – на видео попал интересный момент

Карло находится в отличной форме.
Сегодня, 14:35
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал продолжает активно готовиться к новому сезону – мадридцы отправились на турне в США.

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На одной из тренировок "сливочных" произошло интересное событие - камеры "поймали" Карло Анчелотти, который уверенно жонглировал мячом, демонстрируя свою замечательную физическую форму.

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне подопечные Карло Анчелотти проведут 14 августа. Реал сойдется с Аталантой в борьбе за Суперкубок УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти ФК Реал Мадрид

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