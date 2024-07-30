Анчелотти удивил всех на тренировке Реала – на видео попал интересный момент

Мадридский Реал продолжает активно готовиться к новому сезону – мадридцы отправились на турне в США.

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На одной из тренировок "сливочных" произошло интересное событие - камеры "поймали" Карло Анчелотти, который уверенно жонглировал мячом, демонстрируя свою замечательную физическую форму.

64 year old Carlo Ancelotti has still got it. 😂



pic.twitter.com/8pNXz7xAbf — TC (@totalcristiano) July 29, 2024

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне подопечные Карло Анчелотти проведут 14 августа. Реал сойдется с Аталантой в борьбе за Суперкубок УЕФА.

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