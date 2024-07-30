Анчелотти удивил всех на тренировке Реала – на видео попал интересный момент
Карло находится в отличной форме.
Мадридский Реал продолжает активно готовиться к новому сезону – мадридцы отправились на турне в США.
Читай также: Лунин отправился на предсезонное турне с Реалом
На одной из тренировок "сливочных" произошло интересное событие - камеры "поймали" Карло Анчелотти, который уверенно жонглировал мячом, демонстрируя свою замечательную физическую форму.
64 year old Carlo Ancelotti has still got it. 😂— TC (@totalcristiano) July 29, 2024
pic.twitter.com/8pNXz7xAbf
Напомним, первый официальный матч в новом сезоне подопечные Карло Анчелотти проведут 14 августа. Реал сойдется с Аталантой в борьбе за Суперкубок УЕФА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!