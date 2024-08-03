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Новичок Реала сделал необычный подарок Флорентино Пересу

Эндрик привез президенту его портрет.
Сегодня, 00:59
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Эндрик преподнес президенту Реала Флорентино Пересу необычный подарок.

Это случилось после официальной презентации бразильца, как игрока "сливочных".

Во время своего визита в США во время Копы Эндрик увидел портрет Переса, сделанный из мха.

Он был создан аргентинской художницей Паломой Теппа, которая в течение семи лет пыталась доставить свою работу бизнесмену, но была вынуждена оставить ее в галерее в Майами.

Эндрик, увидев портрет, сразу же решил преподнести его в качестве подарка Пересу, и выкупил работу, а затем и самолично вручил ее владельцу клуба.

Ранее также Карло Анчелотти высказался о завершении карьеры.

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