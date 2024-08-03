Новичок Реала сделал необычный подарок Флорентино Пересу
Эндрик привез президенту его портрет.
Эндрик преподнес президенту Реала Флорентино Пересу необычный подарок.
Это случилось после официальной презентации бразильца, как игрока "сливочных".
Во время своего визита в США во время Копы Эндрик увидел портрет Переса, сделанный из мха.
Он был создан аргентинской художницей Паломой Теппа, которая в течение семи лет пыталась доставить свою работу бизнесмену, но была вынуждена оставить ее в галерее в Майами.
Эндрик, увидев портрет, сразу же решил преподнести его в качестве подарка Пересу, и выкупил работу, а затем и самолично вручил ее владельцу клуба.
Ранее также Карло Анчелотти высказался о завершении карьеры.
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