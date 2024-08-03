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Атлетико официально подписал второго лучшего форварда Ла Лиги

Александр Серлот присоединился к "матрацникам".
Сегодня, 19:15
Александр Серлот / atleticodemadrid.com
Александр Серлот / atleticodemadrid.com

Мадридский Атлетико представил Александра Серлота.

Сумма сделки, предположительно, составила 30+4 млн евро, а норвежец получил четырехлтений контракт.

Напомним, что прошлый сезон форвард провел в Вильярреале, где в 41 матче отличился 26-ю голами навязал Довбику борьбу за лучшего бомбардира Лиги.

Теперь же 28-летний норвежец попробует еще раз побороться за трофей Пичичи, но уже в составе "матрацников".

Ранее также сообщалось, что нового форварда себе ищет Боруссия.

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