Атлетико официально подписал второго лучшего форварда Ла Лиги

Мадридский Атлетико представил Александра Серлота.

Сумма сделки, предположительно, составила 30+4 млн евро, а норвежец получил четырехлтений контракт.

Напомним, что прошлый сезон форвард провел в Вильярреале, где в 41 матче отличился 26-ю голами навязал Довбику борьбу за лучшего бомбардира Лиги.

Теперь же 28-летний норвежец попробует еще раз побороться за трофей Пичичи, но уже в составе "матрацников".

Ранее также сообщалось, что нового форварда себе ищет Боруссия.

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