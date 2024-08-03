Боруссия в срочном порядке ищет замену Фюллькругу
В шорт-листе "шмелей" две фамилии.
Дортмундская Боруссия намерена срочно подписать нападающего, пишет Патрик Бергер.
Напомним, что Никлас Фюллькруг перебереться в апнглийский чемпионат, потому "шмелям" нужно искать ему замену.
Основным кандидатом является лучший бомбардир Хоффенхайма прошлого сезона Максимилиан Байер. Клуб уже вел с ним переговоры, но без конкретики.
Также в шорт-листе Боруссии есть форвард Байера Патрик Шик, однако клуб предпочел бы более молодого Байера.
Ранее также сообщалось, что Николай Кухаревич отправился в чемпионат Шотландии.
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