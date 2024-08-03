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Боруссия в срочном порядке ищет замену Фюллькругу

В шорт-листе "шмелей" две фамилии.
Сегодня, 18:41
Максимилиан Байер / Getty Images
Максимилиан Байер / Getty Images

Дортмундская Боруссия намерена срочно подписать нападающего, пишет Патрик Бергер.

Напомним, что Никлас Фюллькруг перебереться в апнглийский чемпионат, потому "шмелям" нужно искать ему замену.

Основным кандидатом является лучший бомбардир Хоффенхайма прошлого сезона Максимилиан Байер. Клуб уже вел с ним переговоры, но без конкретики.

Также в шорт-листе Боруссии есть форвард Байера Патрик Шик, однако клуб предпочел бы более молодого Байера.

Ранее также сообщалось, что Николай Кухаревич отправился в чемпионат Шотландии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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