iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Барселоны может восстановиться к первому туру Ла Лиги

Педри уже тренируется по индивидуальной программе.
Сегодня, 11:44
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Хавбек Барселоны Педри может успеть сыграть в первом туре Ла Лиги, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, испанец получил травму колена, столкнувшись с Тони Кроосом на Евро-2024.

Полузащитник все это время занимался восстановлением, и его труды дали плоды - Педри, вероятно, сможет сыграть с Валенсией 17 августа.

На текущий момент хавбек близок к возвращению в команду, однако пока он дома тренируется по индивидуальной программе.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Барселоны может переехать в Италию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Педри

Статьи по теме

Хавбек сборной Испании выполнил обещание и сменил стиль Хавбек сборной Испании выполнил обещание и сменил стиль
Определились сроки восстановления лидера сборной Испании Определились сроки восстановления лидера сборной Испании
Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал
Один из ключевых игроков Испании выбыл до конца Евро-2024 Один из ключевых игроков Испании выбыл до конца Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения
Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: полуфиналы на Олимпиаде-2024
просмотров
УПЛ: ЛНЗ обыграл Левый Берег, Оболонь упустила победу над Колосом, Шахтер разгромил Ворсклу, Заря одолела Ингулец
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США опередили Китай, Украина ворвалась в ТОП-20
просмотров
Трансферы лета 2024 года: Варан подписался с Комо, Астон Вилла провела два перехода на 120 миллионов
просмотров

Последние новости

Лига конференций15:22
Кривбасс узнал, с кем сыграет, если вылетит из Лиги Европы
Олимпийские игры15:21
Ковтун прокомментировал завоевание серебра на Олимпиаде-2024
Европа14:45
Анри - о переходе в Арсенал: Венгер сказал, что в Ювентусе я теряю время
Украина14:17
Ребров: Неважно как - надо попасть на ЧМ-2026
Лига Европы14:14
Кривбасс узнал потенциальных соперников в финальном раунде квалификации Лиги Европы
Украина14:03
Ребров - о выступлении на Евро: У нас не Реал - нам надо играть просто
Олимпийские игры13:28
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: Ковтун взял серебро на брусьях, Верняев - восьмой
Олимпийские игры13:25
Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на параллельных брусьях
Олимпийские игры13:16
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Лискун не прошла в полуфинал прыжков с 10-метровой вышки
Лига Чемпионов13:11
Динамо получило потенциального соперника в решающем раунде квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK