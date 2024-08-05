Лидер Барселоны может восстановиться к первому туру Ла Лиги

Педри уже тренируется по индивидуальной программе.

Хавбек Барселоны Педри может успеть сыграть в первом туре Ла Лиги, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, испанец получил травму колена, столкнувшись с Тони Кроосом на Евро-2024.

Полузащитник все это время занимался восстановлением, и его труды дали плоды - Педри, вероятно, сможет сыграть с Валенсией 17 августа.

На текущий момент хавбек близок к возвращению в команду, однако пока он дома тренируется по индивидуальной программе.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Барселоны может переехать в Италию.

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