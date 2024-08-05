Форвард сборной Италии порвал кресты и мениск в товарищеском матче

Аталанта потеряла ключевого игрока накануне матча против Реала.

Нападающий клуба Джанлука Скамакка получил тяжелую травму в товарищеском матче против Пармы.

На 48-й минуте форвард принял мяч в штрафной соперника, попытался резко развернуться и упал на газон. При помощи медиков ему пришлось покинуть поле.

🚑 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞 𝐒𝐜𝐚𝐦𝐚𝐜𝐜𝐚: 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐊𝐎! 😰



Gianluca #Scamacca è costretto ad abbandonare il campo al 49’ a causa in un infortunio che non lascia presagire 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐨.



Entra al suo posto Charles De Ketelaere.

#atalanta pic.twitter.com/VYC6F7hDUi — Sportitalia (@tvdellosport) August 4, 2024

Как позднее заявили в клубе, у Скакмакке разрыв крестообразных связок и мениска. В ближайшее время форвард перенесет операцию.

Предполагается, что Аталанта осталась без своего ключевого нападающего на 5-7 месяцев.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Барселоны может переехать в Италию.

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