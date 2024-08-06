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Никакой еды и воды: жестокая техника, которой Руни сбрасывал лишние килограммы в МЮ

Футболист ненавидел предсезонную подготовку, на которую он прибывал с лишним весом.
Сегодня, 20:04
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, ныне работающий главным тренером Плимута, рассказал о полезной методике, которой он пользовался во времена своей игровой карьеры.

Во время подкаста "Stick to Football" англичанин рассказал, как он постоянно приезжал на предсезонную подготовку манкунианцев с лишними 3-4 килограммами. Там же он и раскрыл свой секрет.

"Раньше я ненавидел предсезонку. Каждую предсезонную подготовку я возвращался с лишним весом на 3-4 килограмма. Поэтому я знал, что мне нужно приложить все усилия", - сказал Уэйн.

"Накануне нашего возвращения я ездил на велотренажере прямо в парилке. Честно говоря, накануне вечером перед взвешиванием я просидел там 90 минут полностью одетый. Я ничего не ел, я ничего не пил".

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Такое сочетание сокращения калорий и тренировок в условиях сильной жары окупилось для Руни.

Он провел 16 сезонов в АПЛ в составе Эвертона и Юнайтед и ни разу не сыграл менее 25 матчей в каждой кампании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Уэйн Руни

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