Челси подпишет форварда Атлетико
Саму Омородион станет очередным новичком "синих"
Лондонский Челси усилит свой состав еще одним трансфером этим летом.
Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" подпишут Саму Омородиона. Сумма трансфера составит 34.5 млн фунтов.
Испанец подпишет контракт на 7 лет. Финансовые детали личной сделки остаются неизвестными.
В прошлом сезоне Саму играл за Депортиво Алавес в аренде, забив восемь голов и отдал 1 ассист.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!