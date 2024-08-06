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Челси подпишет форварда Атлетико

Саму Омородион станет очередным новичком "синих"
Вчера, 23:59

Лондонский Челси усилит свой состав еще одним трансфером этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" подпишут Саму Омородиона. Сумма трансфера составит 34.5 млн фунтов.

Испанец подпишет контракт на 7 лет. Финансовые детали личной сделки остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Саму играл за Депортиво Алавес в аренде, забив восемь голов и отдал 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси атлетико Саму Омородион

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