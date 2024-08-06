Челси подпишет форварда Атлетико

Лондонский Челси усилит свой состав еще одним трансфером этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" подпишут Саму Омородиона. Сумма трансфера составит 34.5 млн фунтов.

Испанец подпишет контракт на 7 лет. Финансовые детали личной сделки остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Саму играл за Депортиво Алавес в аренде, забив восемь голов и отдал 1 ассист.

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