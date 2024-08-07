Ди Мария подписал новый контракт с Бенфикой
Легендарный аргентинец продолжит выступать в одной команде с Трубиным.
Бенфика официально объявила о подписании нового контракта с полузащитником команды 36-летним Анхелем Ди Марией.
Стороны заключили соглашение до конца сезона-2024/25.
✍️ Mais um ano de águia ao peito 🫶— SL Benfica (@SLBenfica) August 6, 2024
➔ https://t.co/g2HirgIOsF#DiMaría pic.twitter.com/9hu1yWVAYa
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Напомним, что аргентинец перешел в португальский клуб летом прошлого года.
В сезоне-2023/24 Ди Мария провел 48 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Атлетико согласовал трансфер полузащитника Челси.
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