Ди Мария подписал новый контракт с Бенфикой

Легендарный аргентинец продолжит выступать в одной команде с Трубиным.

Бенфика официально объявила о подписании нового контракта с полузащитником команды 36-летним Анхелем Ди Марией.

Стороны заключили соглашение до конца сезона-2024/25.

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Напомним, что аргентинец перешел в португальский клуб летом прошлого года.

В сезоне-2023/24 Ди Мария провел 48 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Атлетико согласовал трансфер полузащитника Челси.

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