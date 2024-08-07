iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ди Мария подписал новый контракт с Бенфикой

Легендарный аргентинец продолжит выступать в одной команде с Трубиным.
Сегодня, 09:44
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Бенфика официально объявила о подписании нового контракта с полузащитником команды 36-летним Анхелем Ди Марией.

Стороны заключили соглашение до конца сезона-2024/25.

Читай также: Прощай, Манчестер Сити: Альварес станет игроком Атлетико

Напомним, что аргентинец перешел в португальский клуб летом прошлого года.

В сезоне-2023/24 Ди Мария провел 48 матчей, в которых  забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Атлетико согласовал трансфер полузащитника Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Новый Холланд? Де Брюйне поразил новым имиджем Новый Холланд? Де Брюйне поразил новым имиджем
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх выступит в четвертьфинале Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх выступит в четвертьфинале
Варан признался, почему решил перейти в Комо: Фабрегас сыграл немаловажную роль Варан признался, почему решил перейти в Комо: Фабрегас сыграл немаловажную роль
Лавский, Проценко и Дорощук: видео онлайн-трансляция прыжков в высоту на Олимпиаде-2024 Лавский, Проценко и Дорощук: видео онлайн-трансляция прыжков в высоту на Олимпиаде-2024
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации еврокубков, старт Первой лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа11:23
Новый Холланд? Де Брюйне поразил новым имиджем
Олимпийские игры11:05
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх выступит в четвертьфинале
Европа11:02
Варан признался, почему решил перейти в Комо: Фабрегас сыграл немаловажную роль
Олимпийские игры10:52
Лавский, Проценко и Дорощук: видео онлайн-трансляция прыжков в высоту на Олимпиаде-2024
Киберспорт10:50
IEM Cologne 2024: HEROIC - MIBR, Eternial Fire - Falcons в стадии Play-In
Лига Чемпионов10:22
Брагару оценил свой дебют в Динамо: Обидно пропускать на последней минуте
Олимпийские игры10:10
Беленюк анонсировал завершение карьеры
Европа09:50
Лидер Баварии определился со своим будущим – на футболиста претендует ПСЖ
Европа09:44
Ди Мария подписал новый контракт с Бенфикой
Европа09:25
Ібрагімович розсипався в компліментах Моурінью, порівнявши його з екс-тренером збірної росії
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK