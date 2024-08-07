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Польские судьи, арестованные перед матчем Динамо, были отстранены

Бартошу Франковски и Томашу Мусяле грозит увольнение.
Сегодня, 17:44
Польский футбольный союз / pzpn.pl
Польский футбольный союз / pzpn.pl

Польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял отстранены на 90 дней, сообщил сайт ПФС.

Напомним, арбитры были задержаны в состоянии алкогольного опьянения при попытке украсть дорожный знак. И все это накануне матча Динамо, который они должны были обслужить.

Польский футбольный союз принял решение отстранить обоих на 90 дней, пока идет изучение скандальной ситуации.

Польские СМИ пишут, что если обвинения подтвердятся, с обоими арбитрами разорвут контракты.\

Напомним, что Динамо не смогло обыграть Рейнджерс.

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