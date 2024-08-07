Защитник олимпийской сборной Украины переехал в турецкий чемпионат

Арсений Батагов уже попал в заявку Трабзонспора на матч ЛК.

Защитник Зари Арсений Батагов стал игроком Трабзонспора, сообщает Sabah.

Турецкое издание обнаружило, что игрок попал в заявку турецкого клуба на матч против Рапида.

Джерело: Sabah.com.tr

Сообщается, что трансфер обошелся в примерно 2 млн евро, однако о контракте игрока ничего не известно.

Напомним, что в первом туре УПЛ Батагов еще был в заявке Зари, но так и не появился на поле.

В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 31 матч, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

Напомним, в Кубке Украины утвердили второй предварительный этап.

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