iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник олимпийской сборной Украины переехал в турецкий чемпионат

Арсений Батагов уже попал в заявку Трабзонспора на матч ЛК.
Сегодня, 18:02
Арсений Батагов / zarya-lugansk.com
Арсений Батагов / zarya-lugansk.com

Защитник Зари Арсений Батагов стал игроком Трабзонспора, сообщает Sabah.

Турецкое издание обнаружило, что игрок попал в заявку турецкого клуба на матч против Рапида.

Джерело: Sabah.com.tr
Джерело: Sabah.com.tr

Сообщается, что трансфер обошелся в примерно 2 млн евро, однако о контракте игрока ничего не известно.

Напомним, что в первом туре УПЛ Батагов еще был в заявке Зари, но так и не появился на поле.

В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 31 матч, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

Напомним, в Кубке Украины утвердили второй предварительный этап.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека
Борьба на Олимпиаде-2024: Насибов прошел в финал, Беленюк будет бороться за бронзу Борьба на Олимпиаде-2024: Насибов прошел в финал, Беленюк будет бороться за бронзу
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
"Хороший тест для меня": Соперник Богачука дал оценку украинцу "Хороший тест для меня": Соперник Богачука дал оценку украинцу
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации еврокубков, старт Первой лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:06
Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека
Олимпийские игры20:01
Борьба на Олимпиаде-2024: Насибов прошел в финал, Беленюк будет бороться за бронзу
Бокс19:45
Бокс: расписание боев
Бокс19:39
"Хороший тест для меня": Соперник Богачука дал оценку украинцу
Европа19:15
Барселона может подписать вингера Баварии вместо Уильямса
Олимпийские игры18:58
Украинку заставили залепить часть фразы "I am Ukrainian" на каноэ во время Олимпиады-2024
Олимпийские игры18:40
Отец скандальной алжирской боксерши показал ее свидетельство о рождении
Олимпийские игры18:10
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Кесарь не преодолела квалификацию в прыжках с 3-метрового трамплина
Европа18:02
Защитник олимпийской сборной Украины переехал в турецкий чемпионат
Украина17:45
Кубок Украины: утверждено расписание матчей второго предварительного этапа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK