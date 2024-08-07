Защитник олимпийской сборной Украины переехал в турецкий чемпионат
Арсений Батагов уже попал в заявку Трабзонспора на матч ЛК.
Защитник Зари Арсений Батагов стал игроком Трабзонспора, сообщает Sabah.
Турецкое издание обнаружило, что игрок попал в заявку турецкого клуба на матч против Рапида.
Сообщается, что трансфер обошелся в примерно 2 млн евро, однако о контракте игрока ничего не известно.
Напомним, что в первом туре УПЛ Батагов еще был в заявке Зари, но так и не появился на поле.
В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 31 матч, в которых забил два гола и отдал три ассиста.
Напомним, в Кубке Украины утвердили второй предварительный этап.
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