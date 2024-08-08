Ювентус готов установить трансферный рекорд Серии А

Ювентус готов установить новый трансферный рекорд ради полузащитника Аталанты, пишет Фабрицио Романо.

"Бьянконери" отправили бергамаскам новое предложение по Тену Копмейнерсу. С учетом бонусов туринцы готовы заплатить около 55 млн евро.

Таким образом нидерландский хавбек может стать самым дорогим полузащитником в Серии А.

Ранее также главный тренер Аталанты подвтердил, что у Тена есть договоренность с Ювентусом, и теперь у Аталанты нет причин не принимать их предложение.

Также ранее сообщалось, что Челси снова подписывает вратаря.

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