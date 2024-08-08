Де Хеа наконец-то нашел новый клуб
Испанец будет выступать за Фиорентину.
Испанский вратарь Давид де Геа после года пребывания в статусе свободного агента нашел новый клуб.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, голкипер подпишет контракт с Фиорентиной по схеме 1+1. Зарабатывать де Геа будет 2 млн евро + 1 млн евро возможно бонусами.
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Объявить о переходе Давида должны в течение ближайших 48 часов.
Отметим, что прошлым летом у испанца истек срок контракта с Манчестер Юнайтед, и в сезоне-2023/24 он так и не сумел найти себе новую команду.
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