Де Хеа наконец-то нашел новый клуб

Испанец будет выступать за Фиорентину.

Испанский вратарь Давид де Геа после года пребывания в статусе свободного агента нашел новый клуб.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, голкипер подпишет контракт с Фиорентиной по схеме 1+1. Зарабатывать де Геа будет 2 млн евро + 1 млн евро возможно бонусами.

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Объявить о переходе Давида должны в течение ближайших 48 часов.

Отметим, что прошлым летом у испанца истек срок контракта с Манчестер Юнайтед, и в сезоне-2023/24 он так и не сумел найти себе новую команду.

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