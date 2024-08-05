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Футбол

Ювентус объявил о продлении контракта с основным защитником

Глейсон Бремер поставил свою подпись под новым многолетним соглашением.
Вчера, 22:57
Глейсон Бремер / ФК Ювентус
Глейсон Бремер / ФК Ювентус

Ювентус обеспечил долгосрочное сотрудничество с одним из своих основных защитников.

Туринский клуб на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Глейсоном Бремером.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2029 года. 

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Бремер присоединился к Ювентусу летом 2022 года, перейдя из Торино за 46,9 миллиона евро.

За два года в составе "бьянконери" 27-летний бразилец провел 83 матча, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Вместе с туринцами в прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Италии.

Ранее стало известно о масштабной кадровой чистке состава, которую запланировал Ювентус с появлением нового главного тренера в лице Тьяго Мотты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Глейсон Бремер

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