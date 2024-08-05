Ювентус объявил о продлении контракта с основным защитником
Ювентус обеспечил долгосрочное сотрудничество с одним из своих основных защитников.
Туринский клуб на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Глейсоном Бремером.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2029 года.
✍️ 𝗕𝗥𝗘𝗠𝗘𝗥 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ @bremeroficial rinnova in ⚪⚫!— JuventusFC (@juventusfc) August 5, 2024
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Бремер присоединился к Ювентусу летом 2022 года, перейдя из Торино за 46,9 миллиона евро.
За два года в составе "бьянконери" 27-летний бразилец провел 83 матча, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Вместе с туринцами в прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Италии.
Ранее стало известно о масштабной кадровой чистке состава, которую запланировал Ювентус с появлением нового главного тренера в лице Тьяго Мотты.
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