Обладатель Лиги Европы подписал лидера Дженоа Малиновского
Маттео Ретеги стал игроком Аталанты.
Итальянская Аталанта усилила линию атаки местным исполнителем.
Как сообщает пресс-служба "богини", к клубу присоединился Маттео Ретеги. Сумма трансфера 22+3 млн евро.
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Детали контракта футболиста с бергамасками остаются неизвестными.
В прошлом сезоне Ретеги выступал за Дженоа. За "грифонов" он забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 31 поединке Серии А.
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