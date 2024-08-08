Обладатель Лиги Европы подписал лидера Дженоа Малиновского

Итальянская Аталанта усилила линию атаки местным исполнителем.

Как сообщает пресс-служба "богини", к клубу присоединился Маттео Ретеги. Сумма трансфера 22+3 млн евро.

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Детали контракта футболиста с бергамасками остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Ретеги выступал за Дженоа. За "грифонов" он забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 31 поединке Серии А.

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