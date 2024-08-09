Клуб Серии А объявил о подписании Де Хеа

Давид будет выступать за Фиорентину.

Итальянская Фиорентина усилила вратарскую линию известным голкипером.

Как сообщает пресс-служба "фиалок", в команду перебрался Давид де Геа. Переход состоялся на правах свободного агента.

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По неофициальным данным, контракт подписан по схеме 1+1. Зарплата будет составлять 2 млн евро в сезон.

Отметим, что весь прошлый сезон де Геа находился без клуба после того, как его контракт с Манчестер Юнайтед подошел к концу.

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