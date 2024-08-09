Атлетико объявил о подписании хавбека сборной Англии
Коннор Галлагер стал игроком "матрасников".
Испанский Атлетико Мадрид усилил линию полузащиты.
Как сообщает пресс-служба "матрасников", в основную команду столичного клуба перебрался англичанин Коннор Галлагер. По неофициальным сообщениям, сумма трансфера составила 42 млн евро.
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Контракт с хавбеком подписан на 5 лет. Финансовые детали остаются неизвестными.
В прошлом сезоне Коннор выступал за Челси. 24-летний футболист провел 50 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
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