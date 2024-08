Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю

The all-time standings in UEFA Champions League qualifiers. No one has played more and won more UCL qualifiers than Dinamo Zagreb 🇭🇷. 📷 worldfootball pic.twitter.com/EqYwt3vtJY

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...