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Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю

Киевляне хорошо играют в квалификациях.
Вчера, 23:03
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

Киевское Динамо вошло в тройку лучших клубов по выступлениям в квалификации Лиги чемпионов за всю историю.

Как сообщает Twitter-аккаунт, "бело-синие" имели бы 141 набранное очко за 72 сыгранных матча в отборах. Больше, а именно 201 очко в 106 матчах только у Динамо Загреб.

Тройку замыкает шотландский Селтик с 135 очками в единой таблице за те же 72 поединка в квалификации.

Что касается Шахтера, то "горняки" занимают 20 место. У них 40 игр в отборах, из которых 22 победы, 10 ничьих и 8 поражений, что трансформируется в 76 пунктов.

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