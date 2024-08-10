Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю

Киевляне хорошо играют в квалификациях.

Киевское Динамо вошло в тройку лучших клубов по выступлениям в квалификации Лиги чемпионов за всю историю.

Как сообщает Twitter-аккаунт, "бело-синие" имели бы 141 набранное очко за 72 сыгранных матча в отборах. Больше, а именно 201 очко в 106 матчах только у Динамо Загреб.

Тройку замыкает шотландский Селтик с 135 очками в единой таблице за те же 72 поединка в квалификации.

Что касается Шахтера, то "горняки" занимают 20 место. У них 40 игр в отборах, из которых 22 победы, 10 ничьих и 8 поражений, что трансформируется в 76 пунктов.

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The all-time standings in UEFA Champions League qualifiers.



No one has played more and won more UCL qualifiers than Dinamo Zagreb 🇭🇷.



📷 worldfootball pic.twitter.com/EqYwt3vtJY — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 10, 2024

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