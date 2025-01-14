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Брентфорд камбекнул против Манчестер Сити, отобрав очки у "горожан"

Интересно, что команда Франка дважды забила после выхода на поле Егора Ярмолюка.
Вчера, 23:29
Брентфорд - Манчестер Сити / Getty Images
Брентфорд - Манчестер Сити / Getty Images

Во вторник, 14 января, Брентфорд принимал дома Манчестер Сити, Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав.

Команды начали с переменным успехом, а первый момент остался за хозяевами - Ортега с трудом вытащил прицельный удар Мбемо. Вскоре "горожане" все же смогли навязать свою игру и начали создавать моменты, однако точности совсем немного не хватало ни ударам Холанда, ни ударам других игроков.

На перерыв команды ушли при ничейном счете, а со стартом второго тайма и те, и другие ринулись в атаку, обмениваясь моментами. На 65-й минуте Миккель Дамсгор открыл счет, но гол отменили из-за офсайда, в ответ Сити забил усилиями Кевина де Брюйне.

А на 78-й минуте гости сняли все вопросы после того, как Фоден забил второй гол, добив мяч после удара Савиньо. При счете 0:2 на поле вышел Егор Ярмолюк, а Брентфорд продолжил атаковать и отыграл один мяч усилиями Рерслева и Виссы. А уже в компенсированное время Льюис-Поттер нашел подачей в штрафной Кристиана Нергора, который вырвал ничью для своей команды.

Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити 21-го тура АПЛ

Брентфорд - Манчестер Сити 2:2
Голы: Висса, 82, Нергор 90+2 - Фоден, 66, 78

Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 2.10
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 18 - 21
Удары в створ: 6 - 8
Угловые: 4 - 5
Фолы: 4 - 4

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