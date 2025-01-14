Челси сумел избежать поражения от Борнмута с Забарным
В рамках 21-го тура чемпионата Англии Челси в домашнем поединке принимал Борнмут.
Лондонский коллектив открыл счет на старте поединка. Коул Палмер получил передачу от Джексона и забил.
После перерыва Борнмута сразу сравнял счет - Клюйверт реализовал пенальти.
Через несколько минут гости вышли вперед. Семенио забил второй гол своей команды.
В компенсированное время Челси сумел спастись от поражения. Автором гола стал Рис Джеймс.
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный провел весь поединок на поле.
В турнирной таблице АПЛ Челси идет на четвертом месте с 37 очками. Борнмут занимает седьмую строчку с 34 баллами.
Челси - Борнмут 2:2
Голы: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 - Клюйверт, 50 (пен.), Семенио, 68
Напомним, английский клуб объявил о подписании форварда Боруссии.
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