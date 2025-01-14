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Футбол

Челси сумел избежать поражения от Борнмута с Забарным

"Синие" смогли спасти удовлетворительный результат.
Вчера, 23:28
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Челси в домашнем поединке принимал Борнмут.

Лондонский коллектив открыл счет на старте поединка. Коул Палмер получил передачу от Джексона и забил.

После перерыва Борнмута сразу сравнял счет - Клюйверт реализовал пенальти.

Через несколько минут гости вышли вперед. Семенио забил второй гол своей команды.

В компенсированное время Челси сумел спастись от поражения. Автором гола стал Рис Джеймс.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный провел весь поединок на поле.

В турнирной таблице АПЛ Челси идет на четвертом месте с 37 очками. Борнмут занимает седьмую строчку с 34 баллами.

Челси - Борнмут 2:2
Голы: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 - Клюйверт, 50 (пен.), Семенио, 68

Напомним, английский клуб объявил о подписании форварда Боруссии.

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