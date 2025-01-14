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Английский клуб объявил о подписании форварда Боруссии

Дониэлл Мален присоединился к Астон Вилле.
Сегодня, 19:40
Дониэлл Мален / avfc.co.uk
Дониэлл Мален / avfc.co.uk

Астон Вилла завершила трансфер Дониэлла Малена.

Нападающий Боруссии и сборной Нидерландов теперь будет представлять бирмингемский клуб. 

Трансфер обошелся Астон Вилле в 22 млн фунтов плюс около двух миллионов бонусами.

В текущем сезоне 25-летний игрок успел провести 14 матчей, в которых отличился тремя голами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал близок к подписанию хавбека сборной Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Дониэлл Мален

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