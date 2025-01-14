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Сенсационный Ноттингем удержал сложнейшую ничью против Ливерпуля

Мерсисайдцы поделили очки с третьей командой чемпионата.
Вчера, 23:56
Ноттингем - Ливерпуль / Getty Images
Ноттингем - Ливерпуль / Getty Images

Во вторник, 14 января, Ноттингем принимал дома Ливерпуль в рамках 21-го тура АПЛ.

"Лесники" сразу ошарашали гостей быстрым голом. Энтони Еланга одним пасом разрезал всю оборону Ливерпуля, а Крис Вуд уверенно открыл счет.

После этого гости польностью забрали игру под свой контроль, но сделать компактной обороне Ноттингема ничего не смогли, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Ноттингема.

Во втором тайме осада продолжилась, но у Ливерпуля все никак не ладилось в последней трети поля вплоть до тех пор, пока на поле не появились Цимикас и Жота. Первый подал угловой, второй замкнул его головой - 1:1. В остаток времени португальский нападающий имел еще несколько отличных шансов выиграть для команды три очка, однако кипер Ноттингема взял все удары.

Статистика матча Ноттингем - Ливерпуль 21-го тура АПЛ

Ноттингем - Ливерпуль 1:1
Голы: Вуд, 8 - Жота, 66

Ожидаемые голы (xG): 0.39 - 2.00
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 6 - 23
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 0 - 9
Фолы: 7 - 10

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