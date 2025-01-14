Защитник Милана побил рекорд Паоло Мальдини

Защитник Милана Тео Эрнандес установил новый клубный рекорд.

Напомним, что француз принял участие в камбеке "россонери" против Комо, забив гол на 71-й минуте.

Для француза этот мяч стал 30-м в футболке Милана, что больше всех остальных защитников в истории клуба.

Предыдущий рекорд в 29 гола принадлежал легенде футбола Паоло Мальдини.

Ранее также сообщалось, что Милан не сумел продать своего форварда в Германию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!