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Защитник Милана побил рекорд Паоло Мальдини

Тео Эрнандес забил 30-й гол за "россонери".
Сегодня, 22:01
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Защитник Милана Тео Эрнандес установил новый клубный рекорд.

Напомним, что француз принял участие в камбеке "россонери" против Комо, забив гол на 71-й минуте.

Для француза этот мяч стал 30-м в футболке Милана, что больше всех остальных защитников в истории клуба.

Предыдущий рекорд в 29 гола принадлежал легенде футбола Паоло Мальдини.

Ранее также сообщалось, что Милан не сумел продать своего форварда в Германию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тео Эрнандес

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