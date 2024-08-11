"Сильный конкурент": Абрахам высказался о борьбе за место в основе с Довбиком

Английский нападающий Тэмми Абрахам дал интервью сайту laroma24.it, где прокомментировал возможный уход из клуба.

По словам форварда, он готов остаться в стане "волков".

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"С первого дня, когда я прибыл в Рим, я всегда хотел продемонстрировать свою страсть к футболу и желание помочь своей команде. Я всегда улыбчивый и всегда позитивный человек.

Я впервые сыграл после травмы. Это мой сезон, я хочу показать, что я вернулся. Это всегда приятно, потому что это означает, что у нас все хорошо. Что касается меня, я здесь, с "Ромой", и готов сделать все возможное".

Также Тэмми поделился мыслями о конкуренции с Артемом Довбиком, отметив, что они оба игроки одного типа.

"Я с детства привык к конкуренции и борьбе за свое место. Довбик - сильный нападающий, я его приветствовал в команде. Мы - однотипные игроки. Возможно, однажды тренер даст нам возможность сыграть вместе. Если и нет, мы все равно будем поддерживать друг друга", - сказал Абрахам.

Отметим, что в течение трансферного окна англичанином интересовались Эвертон, Борнмут и Милан.

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