"Не мог найти мотивацию после 12 лет в Юнайтед": Де Хеа оценил свой переход в Фиорентину

Новичок Фиорентины Давид Де Хеа прокомментировал свое возвращение в футбол.

По словам 33-летнего испанца, после ухода из Манчестер Юнайтед он не мог найти мотивацию.

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"Я никогда не думал о завершении карьеры, просто трудно было найти мотивацию начать новую главу после 12 лет в таком топ-клубе, как Манчестер Юнайтед. Наконец почувствовал это снова в Фиорентине. Манчестер Юнайтед - топ-клуб, мое сердце всегда будет с ним".

Де Хеа заявивл, что намерен помочь итальянскому клубу.

"В Фиорентину я принесу опыт и отдам все ради этой футболки. Честь носить ее и представлять Флоренцию. С нетерпением ждал, чтобы играть в Серии А. Не могу дождаться, чтобы потренироваться с моими новыми товарищами по команде", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Отметим, что весь прошлый сезон де Хеа находился без клуба после того, как его контракт с Манчестер Юнайтед подошел к концу.

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