Наполи изъявил желание подписать Лукаку

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, услугами футболиста заинтересован Наполи.

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"Неаполитанцы" готовы заплатить за Лукаку 21 миллион фунтов плюс 4,2 миллиона бонусов. Челси же требует за игрока 35 миллионов фунтов.

Стороны продолжают вести переговоры, чтобы договориться о цене.

Напомним, Лукаку отказался от перехода в Милан и просится в клуб бывшего тренера.

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