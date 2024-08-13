iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи изъявил желание подписать Лукаку

Конте намерен воссоединиться с бельгийским форвардом.
Сегодня, 14:45
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, услугами футболиста заинтересован Наполи.

Читай также: Милан объявил о подписании защитника из Тоттенхэма

"Неаполитанцы" готовы заплатить за Лукаку 21 миллион фунтов плюс 4,2 миллиона бонусов. Челси же требует за игрока 35 миллионов фунтов.

Стороны продолжают вести переговоры, чтобы договориться о цене.

Напомним, Лукаку отказался от перехода в Милан и просится в клуб бывшего тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Атлетико готов вернуть Канте в Европу Атлетико готов вернуть Канте в Европу
Ювентус договорился о разрыве контракта с основным игроком Ювентус договорился о разрыве контракта с основным игроком
Трансферы лета 2024 года: Тоттенхэм приобрел Соланке, очередной новичок Челси, Батагов в Трабзонспоре Трансферы лета 2024 года: Тоттенхэм приобрел Соланке, очередной новичок Челси, Батагов в Трабзонспоре
Борнмут Забарного объявил о приобретении защитника Барселоны Борнмут Забарного объявил о приобретении защитника Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Динамо в Лиге чемпионов, Кубок Украины и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа19:03
Атлетико готов вернуть Канте в Европу
Европа18:59
Ювентус договорился о разрыве контракта с основным игроком
Европа18:39
Трансферы лета 2024 года: Тоттенхэм приобрел Соланке, очередной новичок Челси, Батагов в Трабзонспоре
Европа18:31
Борнмут Забарного объявил о приобретении защитника Барселоны
Европа17:59
Два основных игрока Барселоны получили травмы накануне старта Ла Лиги
Европа17:26
Лидер Челси продлил контракт с клубом
Киберспорт16:55
NaVi - SAW: онлайн-трансляция матча на IEM Cologne 2024
Другие страны16:40
Ванда Нара зажгла сеть фотографиями в откровенном купальнике
Бокс16:10
Теофимо Лопес оценил шансы на поединок с Кроуфордом
Украина15:45
Кубок Украины: новичок УПЛ сенсационно вылетел
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK