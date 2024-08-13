Наполи изъявил желание подписать Лукаку
Конте намерен воссоединиться с бельгийским форвардом.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, услугами футболиста заинтересован Наполи.
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"Неаполитанцы" готовы заплатить за Лукаку 21 миллион фунтов плюс 4,2 миллиона бонусов. Челси же требует за игрока 35 миллионов фунтов.
Стороны продолжают вести переговоры, чтобы договориться о цене.
Напомним, Лукаку отказался от перехода в Милан и просится в клуб бывшего тренера.
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