Ливерпуль договорился о трансфере голкипера сборной Грузии

Гиорги Мамардашвили удачно проявил себя в составе Валенсии.

Голкипер Валенсии Гиорги Мамардашвили станет игроком Ливерпуля.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, клубы договорились между собой о трансфере.

Отмечается, что Ливерпуль заплатит за 23-летнего вратаря 30 миллионов евро, а затем сразу отдадут его в аренду.

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Мамардашвили выступает за Валенсию с лета 2021 года. В прошлом сезоне он пропустил 41 мяч в 37 матчах, 13 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Испании отказал Ливерпулю.

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