Хавбек Реала пропустит начало сезона из-за довольно тяжелой травмы

Эдуардо Камавинга вернется только в октябре.

Реал сообщил сроки восстановления Эдуардо Камавинги от травмы полученной на тренировке.

В пресс-релизе мадридского клуба, отметили, что французский хавбек пропустит 6-7 недель из-за растяжения внутренней коллатеральной связки колена.

Отметим, что Камавинга травмировался во время столкновения с Орельеном Чуамени на занятии перед матчем Суперкубка УЕФА с Аталантой.

Поединок Реал - Аталанта состоится сегодня, 14 июня. Онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.

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