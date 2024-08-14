Именитый арбитр передумал переезжать на болота
Даниэле Орсато отказал рфс.
Итальянский арбитр Даниэле Орсато отказался от работы в росии, пишет La Gazzetta dello Sport.
Напомним, накануне сообщалось, что Орсато войдет в состав экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза.
Как пишет издание, итальянец принял предложение из-за хороших отношений с милорадом мажичем, подписал контракт, и СМИ сразу объявили об официальной сделке.
Однако сам Орсато довольно быстро передумал и отказался сотрудничать с росиянами.
Напомним, что после Евро-2024 итальянский рефери объявил о завершении судейской карьеры.
Ранее также сообщалось, что один из лучших игроков Евро переедет в АПЛ.
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