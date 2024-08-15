Мбаппе прокомментировал свой дебют за Реал

Француз признался, что счастлив провести свой первый матч в составе мадридской команды.

Новичок Реала Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды над Аталантой в Суперкубке УЕФА.

Француз отметился голом, чем помог команде выиграть трофей.

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"Удовольствие от игры даже важнее, чем мой гол. Я очень счастлив, я чувствую себя привилегированным игроком. У нас отличная команда, это Реал Мадрид.

Джуд, Родриго, Вини – отличные игроки. Мы будем улучшать нашу коллективную игру матч за матчем", - приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.

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