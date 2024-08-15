Мбаппе прокомментировал свой дебют за Реал
Француз признался, что счастлив провести свой первый матч в составе мадридской команды.
Новичок Реала Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды над Аталантой в Суперкубке УЕФА.
Француз отметился голом, чем помог команде выиграть трофей.
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"Удовольствие от игры даже важнее, чем мой гол. Я очень счастлив, я чувствую себя привилегированным игроком. У нас отличная команда, это Реал Мадрид.
Джуд, Родриго, Вини – отличные игроки. Мы будем улучшать нашу коллективную игру матч за матчем", - приводит слова Мбаппе Madrid Universal.
Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.
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