iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе прокомментировал свой дебют за Реал

Француз признался, что счастлив провести свой первый матч в составе мадридской команды.
Сегодня, 09:22
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Новичок Реала Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды над Аталантой в Суперкубке УЕФА.

Француз отметился голом, чем помог команде выиграть трофей.

Читай также: Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА

"Удовольствие от игры даже важнее, чем мой гол. Я очень счастлив, я чувствую себя привилегированным игроком. У нас отличная команда, это Реал Мадрид. 

Джуд, Родриго, Вини – отличные игроки. Мы будем улучшать нашу коллективную игру матч за матчем", - приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Руководитель Уильямс удивлен, почему Мерседес и Ред Булл не подписали Сайнса Руководитель Уильямс удивлен, почему Мерседес и Ред Булл не подписали Сайнса
Валлин оценил шансы Джошуа и Фьюри в потенциальном бою Валлин оценил шансы Джошуа и Фьюри в потенциальном бою
Альпин планирует большое обновление болида, что станет основой для 2025 года Альпин планирует большое обновление болида, что станет основой для 2025 года
Неизвестные нанесли ножевые ранения отцу Ямаля Неизвестные нанесли ножевые ранения отцу Ямаля
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Формула 109:55
Руководитель Уильямс удивлен, почему Мерседес и Ред Булл не подписали Сайнса
Бокс09:46
Валлин оценил шансы Джошуа и Фьюри в потенциальном бою
Формула 109:36
Альпин планирует большое обновление болида, что станет основой для 2025 года
Европа09:22
Мбаппе прокомментировал свой дебют за Реал
Европа08:59
Неизвестные нанесли ножевые ранения отцу Ямаля
Европа08:52
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
Европа08:30
Анчелотти оценил победу Реала над Аталантой в Суперкубке УЕФА
Теннис08:08
Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати, добыв вторую победу
Европа07:55
Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Теннис07:35
Калинина вылетела с турнира в Цинциннати после первого матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK