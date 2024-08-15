iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гасперини назвал причину поражения Аталанты от Реала за Суперкубок УЕФА

Наставник итальянского клуба поделился эмоциями после матча.
Сегодня, 11:05
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок УЕФА от Реала (0:2).

По словам наставника, первый гол "сливочных" изменил ход всего поединка.

Читай также: Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА

"Был уверен, что проведу хорошую игру и поставлю Реал в затруднительное положение. Игра явно изменилась после их гола, особенно когда они забили второй, которого можно было избежать. В конце концов, они, несомненно, заслужили победу…

Мы начали хорошо. У нас была отличная возможность забить. Пашалич едва не вогнал мяч в сетку, но Куртуа спас. Затем у нас также был очень важный шанс для Лукмана, который в итоге не реализовал свой момент.

В таких матчах тот, кто забивает первым, имеет больше преимущества. Отыгрываться становится трудно, потому что есть риск получить контратаку. Я горжусь своей командой. Мне также жаль ребят, ведь такие возможности взять трофей выпадают очень редко", - приводит слова тренера Sky Sports.

Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Орсато впервые прокомментировал слухи о его работе в россии Орсато впервые прокомментировал слухи о его работе в россии
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Михайлюк и Миллс присоединились к Юте Рынок свободных агентов и контракты НБА: Михайлюк и Миллс присоединились к Юте
Эмбиид получил государственную награду Камеруна за золотую медаль сборной США на Олимпиаде-2024 Эмбиид получил государственную награду Камеруна за золотую медаль сборной США на Олимпиаде-2024
Сын Роналдиньо стал футболистом клуба из Чемпионшипа Сын Роналдиньо стал футболистом клуба из Чемпионшипа
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа12:10
Орсато впервые прокомментировал слухи о его работе в россии
НБА12:08
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Михайлюк и Миллс присоединились к Юте
НБА11:51
Эмбиид получил государственную награду Камеруна за золотую медаль сборной США на Олимпиаде-2024
Европа11:45
Сын Роналдиньо стал футболистом клуба из Чемпионшипа
Европа11:32
Соперник Динамо по Лиге чемпионов усилится полузащитником Ливерпуля
Теннис11:24
Свитолина проведет второй матч на турнире в Цинциннати
Европа11:05
Гасперини назвал причину поражения Аталанты от Реала за Суперкубок УЕФА
Бокс10:38
Райан Гарсия оценил поражение Богачука в бою с Ортисом
Другие страны10:35
Почеттино согласился возглавить сборную США
Олимпийские игры10:18
Супер мульти-чемпионы, безумная 100-метровка и уникальная церемония на грязной реке: чем запомнилась Олимпиада в Париже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK