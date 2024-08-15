Гасперини назвал причину поражения Аталанты от Реала за Суперкубок УЕФА

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок УЕФА от Реала (0:2).

По словам наставника, первый гол "сливочных" изменил ход всего поединка.

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"Был уверен, что проведу хорошую игру и поставлю Реал в затруднительное положение. Игра явно изменилась после их гола, особенно когда они забили второй, которого можно было избежать. В конце концов, они, несомненно, заслужили победу…

Мы начали хорошо. У нас была отличная возможность забить. Пашалич едва не вогнал мяч в сетку, но Куртуа спас. Затем у нас также был очень важный шанс для Лукмана, который в итоге не реализовал свой момент.

В таких матчах тот, кто забивает первым, имеет больше преимущества. Отыгрываться становится трудно, потому что есть риск получить контратаку. Я горжусь своей командой. Мне также жаль ребят, ведь такие возможности взять трофей выпадают очень редко", - приводит слова тренера Sky Sports.

Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.

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