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Жирона подписала нападающего на замену Довбика

Каталонский клуб приобрел форварда из чемпионата Шотландии.
Сегодня, 14:20
Боян Миовски / ФК Жирона
Боян Миовски / ФК Жирона

Жирона официально объявила о подписании македонского футболиста шотландского Абердина Бояна Миовски.

Стороны заключили контракт на четыре года.

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 8 миллионов евро.

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В сезоне-2023/24 Боян Миовски провел 53 матча на клубном уровне, в которых забил 26 голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Де Росси оценил влияние Довбика на игру Ромы.

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