Жирона подписала нападающего на замену Довбика

Жирона официально объявила о подписании македонского футболиста шотландского Абердина Бояна Миовски.

Стороны заключили контракт на четыре года.

BENVINGUT BOJAN! 👋 — Girona FC (@GironaFC) August 15, 2024

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 8 миллионов евро.

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В сезоне-2023/24 Боян Миовски провел 53 матча на клубном уровне, в которых забил 26 голов и сделал четыре голевые передачи.

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