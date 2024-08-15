Жирона подписала нападающего на замену Довбика
Каталонский клуб приобрел форварда из чемпионата Шотландии.
Жирона официально объявила о подписании македонского футболиста шотландского Абердина Бояна Миовски.
Стороны заключили контракт на четыре года.
BENVINGUT BOJAN! 👋— Girona FC (@GironaFC) August 15, 2024
Сумма трансфера не разглашается, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 8 миллионов евро.
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В сезоне-2023/24 Боян Миовски провел 53 матча на клубном уровне, в которых забил 26 голов и сделал четыре голевые передачи.
Ранее Де Росси оценил влияние Довбика на игру Ромы.
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